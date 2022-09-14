Минспорта потратит 1,6 млн рублей на исследование о причинах отъезда молодых хоккеистов из России

потратит 1,6 миллиона рублей на исследование причин отъезда хоккеистов из России.

Исполнителем госзаказа выступит РЭУ им. Плеханова

«На наш взгляд, наиболее значимый (аспект) можно сформулировать на примере интеллектоемких сфер – как «отток мозгов». В данном случае «отток национального генофонда». Проблема имеет также культурные и социальные аспекты, происходит обесценивание традиционных норм, традиций и устоев российского общества», – говорится в техническом задании тендерной документации.

Исполнителю исследования необходимо проинтервьюировать хоккеистов в возрасте от 11 до 18 лет. При этом требуется как минимум 1000 интервью в каждой возрастной группе.

Затем предполагается провести статистическую работу по каждому из участвующих в этом исследовании региону. После этого будет проведена сессия с участием не менее 100 тренеров из регионов 8 федеральных округов.

Также предлагается организовать программу аттестации тренеров и реформировать турниры для подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

По данным министерства спорта, за последние 4 года страну покинуло порядка 1500 хоккеистов (примерно 400 хоккеистов в год).

«Большинство переходов осуществляется в Канаду, США, Казахстан, Словакию и Белоруссию», – отмечается в документах.

«За последние годы не наблюдалось сильного оттока российских спортсменов за рубеж. Для спортсменов сборных команд России созданы условия, обеспечивающие круглогодичный тренировочный и соревновательный процесс, а также социальные гарантии.

В мире не так много стран, в которых спортсмены получают такого рода поддержку от государства. Спортсмены это понимают, и случаи смены гражданства редки», – сообщили в пресс-службе Минспорта.