Дементьев об отъезде молодых игроков из России: «Там ждут» – самое главное заблуждение. Стиль жизни, шутки, еда, английский язык – все это тяжелый груз»

Агент Алексей Дементьев высказался о причинах отъезда молодых хоккеистов из России.

«Я думаю, что все причины лежат на поверхности, но когда разговор именно об с возможностью там закрепиться, то это не так страшно.

А вот если уезжают в раннем возрасте, полностью не сформировавшись, это уже совсем не радует. Порой в глазах родителей и молодых спортсменов часто формируются свои стереотипы оценки, но есть и объективные причины:

– Отсутствие веры в перспективу постоянной игры в ;

– Отсутствие веры в объективность оценки таланта игрока;

– Деньги за переход выпускника школы, не получившего предложение от своего родного клуба;

– Отсутствие должного обеспечения, и экипировка стоит на первом месте;

– Маленькая начальная заработная плата;

– Армейский вопрос;

– Возможность получить образование и играть в хоккей на высоком уровне;

– Стечение обстоятельств;

– Слепая вера в то, что там «игрока точно ждут».

Как чаще складывается судьба уехавших слишком молодыми? Совершенно по-разному, но процент выбившихся наверх невысок.

Самое главное заблуждение в том, что «там ждут». Поверьте, никто никого не ждет, все обещания скаутов и менеджеров могут разбиться о банальное тренерское: мне его игра не нравится; он не умеет играть в обороне; мне только его голы не нужны; он недостаточно работает на тренировке; он не говорит на английском; еще что-то…

Этику работы и обученность игроков там и здесь невозможно сравнить, не окунувшись в это, разная философия общения внутри команды.

Стиль жизни, шутки, еда, постоянный английский язык, все это является тяжелым грузом, и не все выдерживают психологически, морально или физически», – сказал Дементьев.

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