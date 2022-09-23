Леонид Вайсфельд: «Молодежь «Салавата» перестала прогрессировать. Они пока не сделали шаг вперед»

покритиковал молодых игроков .

«На мой взгляд, в Уфе в межсезонье расстались с несколькими характерными игроками, и нынешней команде не хватает именно характера. О ком говорю? Например, о . Возможно, он звезд с неба и не хватает, но это очень духовитый парень. Причем речь не о раздевалке, а именно о том, кто и как ведет себя на льду.

И еще один фактор – перестала прогрессировать молодежь уфимцев, которая хорошо себя проявила в конце прошлого сезона. Ребята не сделали шаг вперед. Оговорюсь, пока не сделали.

Как и сказал ранее, надо подождать 15-20 матчей, чтобы делать выводы», – сказал бывший генменеджер клубов .