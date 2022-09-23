Вайсфельд о разной реакции на неудачи на старте сезона в Омске и Уфе: «Болельщики «Салавата» любят Козлова. «Авангард» уступил 6 раз кряду – многовато»

высказался о разной реакции на неудачи и «Салавата».

«Думаю, что в Уфе сработал личностный фактор. Болельщики хорошо относятся к Виктору Козлову, его любят. И отсутствие резких эмоций может быть связано именно с этим.

Почему такого отношения нет к Рябыкину? Потому что в Омске хотят побеждать, а команда на старте уступила шесть раз кряду. Это, конечно, многовато, вроде даже какой-то антирекорд клуба установили. И мне кажется, если бы «ястребы» проиграли, скажем, в трех матчах, потом победили в одном, а затем еще раз проиграли трижды, то такого эффекта, как при шести поражениях кряду, не было бы.

И, кстати, если абстрагироваться от эмоций, скажу, что «Авангард»-то сейчас играет неплохо. Причем, как в победных, так и проигрышных матчах. Поэтому трудно анализировать, о чем думают люди, которые пишут комментарии к различным новостям о команде. Я вообще считаю, что сейчас рано говорить о каких-то отставках, надо дать тренерам провести по 15-20 матчей, тем более, игр в чемпионате стало больше.

Тот же «Авангард» после шести поражений может выиграть оставшиеся шесть встреч гостевой серии, причем трижды он уже это сделал. И получится, что команда везет с выезда гроссмейстерские 50 процентов очков.

Тем более, с такого длинного выезда. И что после этого болельщики будут писать о Рябыкине? Требовать назначить его главным тренером сборной России?» – сказал бывший генменеджер клубов .