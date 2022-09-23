Олимпийский чемпион Коваленко работает куратором сбора для огнеметной роты Народной милиции ЛНР

Экс-хоккеист Андрей Коваленко помогает милиции ЛНР.

Советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР работает куратором сбора для огнеметной роты Народной милиции ЛНР. Он лично привозит бойцам все необходимое.

«Особенно запомнилась встреча с молодежью, где ребята от 18 до 25 лет задавали много вопросов. Конечно же были и такие вопросы: «Для чего вам это надо?», «Боитесь или не боитесь?»

Конечно я ответил, что как нормальный человек боюсь, потому что линия соприкосновения недалеко, но тем не менее я считаю, что мы одна семья, одна нация», – рассказал Коваленко в эфире ток-шоу «Говорите правду» на канале «Крым 24».

Коваленко – олимпийский чемпион 1992 года. В России он выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Авангард», «Северсталь», в НХЛ – за «Колорадо», «Монреаль», Эдмонтон», «Бостон», «Каролину» и «Филадельфию».

Он был депутатом Государственной думы РФ 7-го созыва от Ярославской области.