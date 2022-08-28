Андрей Коваленко: «Кубок мира разрушит железный занавес. Ради финала Канада – Россия НХЛ отбросит любые политические мотивы»

считает, что может разрушить железный занавес.

– Как воспринимаете разговоры о том, что НХЛ в 2024 году может провести Кубок мира, причем с участием сборной России?

– Считаю, что это отличная новость. Последние мировые турниры показали, что у хоккея есть проблемы, без Белоруссии и особенно России чемпионаты теряют свою значимость. Показателен последний чемпионат мира среди молодежных команд.

Из-за политики один из лучших турниров мирового хоккея, на мой взгляд, был разрушен. На многих матчах на трибунах в Эдмонтоне мы увидели только специалистов, агентов и родителей хоккеистов. Тягостное зрелище.

Кубок мира от НХЛ в полномасштабном формате разрушит этот железный занавес. Все увидят, что интересы политиков подменили интересы спорта – и нужно срочно возвращаться к здравому смыслу.

– НХЛ еще не уверена в том, что пригласит сборную России. Ваш прогноз.

– Знаю НХЛ не понаслышке, это жесткая организация, которая умеет защищать свои бизнес-интересы. Играл и за канадские клубы, и за американские, видел, что для всех североамериканцев Россия – главный раздражитель.

Одно время говорили о том, что Канаде интересны финалы с США, теперь пытаются навязать мысль о том, что для канадцев главный соперник – финны. Поверьте, это не так! У канадцев в крови матчи именно с россиянами. Как и у американцев.

Поэтому не сомневаюсь в том, что ради самого кассового финала Канада – Россия или США – Россия НХЛ отбросит любые политические мотивы. Наоборот, в нынешней ситуации участие нашей сборной добавит любому турниру «перца» и рейтингов, – сказал олимпийский чемпион.