Андрей Коваленко: «Верю в будущие успехи хоккея Харькова. Россия никого в беде не оставит!»

убежден в светлом будущем хоккея в Харьковской области.

– Буквально накануне вернулся из Харьковской области в Нижний Новгород. Много эмоций от посещения города Купянск Харьковской области, где от лица Общеросийского народного фронта в День физкультурника вручал премию Putin Team волонтерам.

Это мужественные люди, которые, несмотря на все риски, доставляют в освобожденные населенные пункты области гуманитарную помощь – прежде всего ветеранам и инвалидам.

– О хоккее разговоры были?

– Понятно, что сейчас региону не до хоккея. Но у Харькова и области отличные хоккейные традиции, еще в советские времена харьковское и другие команды были сильными фигурами на спортивной карте страны.

Я встречался с учениками спортшкол Купянска – мальчишки и девчонки многое знают о хоккее, глаза горят, наш вид спорта им очень интересен.

Верю в будущие успехи хоккея Харькова и области, многолетние традиции обязательно вытянут наш вид спорта в этом регионе. Россия никого в беде не оставит! – заявил олимпийский чемпион.