Капитан «Колорадо» Ландескуг привез Кубок Стэнли в детский хоспис в Швеции

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Габриэль Ландескуг привез Кубок Стэнли на родину в Швецию.

Капитан «Колорадо» вместе с трофеем пришел в один из детских хосписов Стокгольма.

«Для меня это очень важно. У меня особенная связь с этим местом, мой племянник был здесь несколько лет назад.

Поэтому я хотел уделить внимание и отдать должное сотрудникам хосписа и семьям, находящимся здесь. Считаю это важным», – сказал 29-летний нападающий.

Также Ландескуг вместе с Кубком Стэнли посетил свою школу и арену команды, за которую играл в детстве.

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