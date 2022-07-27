Капитан «Колорадо» Ландескуг привез Кубок Стэнли в детский хоспис в Швеции

привез Кубок Стэнли на родину в Швецию.

Капитан вместе с трофеем пришел в один из детских хосписов Стокгольма.

«Для меня это очень важно. У меня особенная связь с этим местом, мой племянник был здесь несколько лет назад.

Поэтому я хотел уделить внимание и отдать должное сотрудникам хосписа и семьям, находящимся здесь. Считаю это важным», – сказал 29-летний нападающий.

Также Ландескуг вместе с Кубком Стэнли посетил свою школу и арену команды, за которую играл в детстве.