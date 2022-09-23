Кэйн о возможном обмене из «Чикаго»: «Не думал и не думаю об этом. Сейчас просто много шума. Никаких переговоров не было, насколько знаю»

Теги возможные переходы Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн назвал информационным шумом слухи о его обмене из «Чикаго»

Следующий сезон станет для 33-летнего форварда заключительным по текущему контракту с кэпхитом 10,5 миллиона долларов. 

«Блэкхокс» собираются приступить к перестройке, из-за чего появлялась информация о возможном обмене нападающего. 

«Я об этом не думал. И сейчас не думаю.

Сейчас просто много шума. Может быть, это из-за ситуации, в которой находится команда, или из-за наших [с Тэйвсом] контрактов.

Это всего лишь слухи. Насколько я знаю, никаких переговоров на этот счет не было», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

Кэйн был выбран клубом под общим первым номером на драфте НХЛ-2007 и в том же году дебютировал в НХЛ в ее составе. 

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