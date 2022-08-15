Кэйн и Тэйвс не просили руководство «Чикаго» об обмене. Они хотят посмотреть, как сложится сезон (The Athletic)

и не просили руководство об обмене.

Об этом сообщает журналист The Athletic Скотт Пауэрс.

Следующий сезон станет для игроков последним по их текущим контрактам с кэпхитом 10,5 миллиона долларов.

«На данный момент ни один из них не просил об обмене. И генменеджер не просил их отказаться от пункта о запрете на перемещения.

Если кто-то из них хотел, чтобы его обменяли до начала сезона, то окно для этого было сразу после драфта и до открытия рынка свободных агентов. Именно тогда у других команд было достаточно места под потолком, и они могли включить этих игроков в свои планы.

Сейчас срок возможного обмена сдвигается к дедлайну. Если появится возможность добавить в состав Кэйна или Тэйвса за половину стоимости, то заинтересованных будет много.

В любом случае, им будет позволено определять свое будущее самим. «Блэкхокс» считают, что должны обеспечить им хотя бы это. Кайл Дэвидсон продолжит перестройку в любом случае, но Кэйн и Тэйвс будут решать, захотят они остаться или уйти.

Я слышал, что они хотят посмотреть, как сложится этот сезон. Они, несомненно, были разочарованы уходом Дебринкета и других, но они не хотели принимать скоропалительных решений. Правда в том, что ни один из них на самом деле не хочет уезжать из Чикаго. Это особое место для них – как на льду, так и вне его. Они знают, что другого такого же не будет.

Сомневаюсь, что их решение будут зависеть от того, кого «Чикаго» выберет на драфте в следующем году. Если «Блэкхокс» смогут задрафтовать Бедарда, Мичкова или Фантилли, это значит, что они очень плохо выступят в сезоне. Такой сезон может оттолкнуть Кэйна и Тэйвса.

Если же они решат, что хотят остаться и подписать еще один контракт (что уже представляет собой загадку), то они купятся на перестройку всеобъемлющую цель, независимо от того, кого Дэвидсон в конечном итоге наберет на драфте.

Если вы спросите меня сегодня, то я скажу, что Кэйна и Тэйвса не будет в «Блэкхокс» в конце этого сезона. Я думаю, что этот сезон будет настолько трудным, что они, наконец, решат, что пора прощаться и двигаться дальше», – написал Пауэрс.