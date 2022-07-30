«Чикаго» не вел переговоры об обмене Кэйна, хотя к нему есть интерес (Марк Лазерус)

не обсуждал обмен Кэйна с другими командами.

Об этом сообщил журналист The Athletic Марк Лазерус.

«Согласно сообщению источника, «Чикаго» не вел никаких переговоров по Кэйну.

Уверен, что многие команды заинтересованы в нем, но сейчас ничего не происходит», – сообщил Лазерус.

Контракт Кэйна с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан еще на один год. Хоккеист выступает за «Чикаго» с 2007 года.

Форвард набрал 92 (26+66) очка в 78 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне. В среднем он проводил на льду 21:49.

«Чикаго» ведет переговоры об обмене Кэйна. «Даллас» – среди претендентов