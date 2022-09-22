Красиков о 2:0 с «Ак Барсом»: «У них что не имя, то человек с регалиями. С хорошими хоккеистами хочется зарубиться»

подвел итоги матча с «Ак Барсом» (2:0).

– Не знаю, почему удается так успешно действовать против . Мне нравится играть против хороших хоккеистов. С ними интересно, хочется зарубиться.

У них что не имя, то человек с регалиями. Что не фамилия, то вообще звезда. Так что, можно сказать, очень классный состав, красивая игра, нестандартные решения. Было интересно с ними играть.

Мои парни сыграли выше всяких похвал, надежно, очень мне помогали. Реализовали свои моменты, которые мы вытерпели надежной игрой. Поэтому все молодцы. Казани спасибо за игру. Очень хороший опыт. Опасные моменты, напор. Такая справедливая, жесткая игра. Так что две команды показали классный хоккей.

– Это же первый ваш «сухарь» против «Ак Барса», верно?

– Честно, не вспомню. Были победы, вроде 4:1, времен, когда был в Новосибирске. Давно уже было, время идет. Но эмоции от победы помню, как будто это было вчера (улыбается).

Но с ними всегда интересно было. Такой эмоциональный и статусный тренерский штаб, который хочет победить. И всегда сильная команда с такими мастерами, как, например, Радулов, Зарипов, Шипачев, Войнов, Кагарлицкий, Тарасов. Все прям в порядке ребята.

Один Заря чего стоит. Сколько у него кубков? У меня пальцев столько нет. С ними интересно, отличная игра. Надеюсь, она нас сплотит и будем дальше планомерно идти и набирать очки, – сказал голкипер .