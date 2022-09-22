Лямкин про 0:2 от «Спартака»: «Ак Барс» провел хороший матч, просто не смог реализовать моменты»

прокомментировал поражение в матче против (0:2).

− Ноль голов – это дает о себе знать, невозможно выиграть без заброшенных шайб. В третьем периоде допустили две ошибки, нас на это заказали, а вытащить матч мы уже не смогли.

− «Ак Барс» провел за матч более 17 минут в атаке, почему не удалось воплотить это преимущество в голы?

− «Спартак» хорошо оборонялся, где-то нам не удавалось довести шайбу до чужих ворот. Плюс москвичи ловили на себя много бросков. Да, моменты мы имели, но реализовать их не удалось, а «Спартак» воспользовался своими шансами.

− «Спартак» как-то поменял свою игру по сравнению с прошлым матчем против «Ак Барса»?

− Было видно, что они вышли более заряженными, быстро на нас подсели. Мы прекрасно понимали – у них серия из трех поражений подряд, они выйдут биться. Но и мы провели хороший матч, просто не смогли реализовать свои моменты.

− Как скамейка отреагировала на отмененный гол Воронкова?

− Конечно, было обидно, но таковы правила. А так, их звено неплохо выглядело. Удачи им, пусть рвут, – сказал защитник .