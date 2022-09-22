В раздевалке «Лады» отслужили молебен. Настоятель храма благословил команду и окропил игроков святой водой

В раздевалке «Лады» отслужили молебен.

«Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы отец Александр провел таинство, на котором благословил команду на сезон, окропил игроков святой водой и пожелал относиться ко всем окружающим так, как они хотели, чтобы относились к ним. И, конечно же, отыграть сезон без травм», – сообщается на сайте клуба ВХЛ.

«С батюшкой Александром меня познакомил год назад Александр Викторович Чеботарев. Мы тогда так же провели таинство и освятили раздевалку. В этом году тоже хотели, чтобы именно отец Александр провел таинство.

Планировали провести это мероприятие сразу после приезда с выезда, перед первой домашней игрой. Но не получилось, вот и потерянное очко с «Металлургом». Шучу, на самом деле у нас в команде все православные ребята, поэтому это очень важное мероприятие!» – сказал главный тренер «Лады» Валерий Белов.