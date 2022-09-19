Губернатор Самарской области: «Сделаю все, чтобы «Лада» играла в КХЛ в следующем сезоне. С результатом команды решать эту задачу будет гораздо легче»

Губернатор Самарской области заявил о желании сделать все возможное для возвращения «Лады» в КХЛ.

«В Тольятти хоккей – спорт номер один. И я считаю, что наша команда должна стремиться к тому, чтобы играть в Континентальной хоккейной лиге.

Не говорил этого заранее и не могу сегодня этого обещать, я привык отвечать за свои слова, но я сделаю все, чтобы в следующем сезоне тольяттинская играла в КХЛ. Все, что зависит от меня, предприму для этого.

Но во многом это будет зависеть и от самой команды. Будет спортивный результат, будут лидирующие позиции, и я уверен, что нам будет решать эту задачу гораздо легче.

О чем и сказал парням: во многом это зависит от них. А я приложу максимум усилий, чтобы мечта тольяттинских болельщиков была реализована», – сказал Дмитрий Азаров.

Азаров также добавил, что в контакте с руководством лиги уже предпринимаются конкретные шаги, направленные на возвращение тольяттинского клуба в .