прокомментировал победу в матче против (3:1).

«Опять получилась очень напряженная игра. Было движение, силовые приемы. Мы забили на два гола больше.

Очень здорово сыграл наш вратарь сегодня. Горжусь ребятами, что мы с такой поездки взяли максимальное количество очков. Это дорогого стоит.

Все четыре матча были очень напряженными. Дальневосточные команды показывают себя с лучшей стороны, хорошо играют.

Еременко забил гол, значит, хорошо себя показал. Он давно не играл, добавил сегодня. Мы с ним работали над оборонительными аспектами. В обороне сегодня он сыграл неплохо, а в атаке вовсе хорошо. Вообще Еременко должен был выйти на лед в этой поездке, но у нас не без травм. Кто конкретно травмирован, говорить не буду.

Отсутствие Николая Голдобина – тренерское решение. В своих последних матчах он играл, как обычный хоккеист. Считаю, он должен быть лидером. Будет показывать свой прошлогодний уровень – будет играть. Будет домашняя серия, посмотрим. В хоккее все быстро случается. Травмы, болезни и так далее», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» выиграл 5-й матч подряд с общим счетом 13:4