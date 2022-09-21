Юров о тройке с Акользиным и Фисенко: «Требования – играть вместе и не тянуть одеяло на себя, потому что мы работаем на одно дело»

высказался после победы над «Адмиралом» (3:1).

– На чем делали акцент при подготовке к «Адмиралу»? Со стороны кажется, что команда более быстрая и игровая на фоне «Амура», который вы обыграли дважды.

– Не сказал бы, что был какой-то особый план. Что касается акцентов, то от нас требовалось играть в свой хоккей, не делать собственных ошибок и работать все 60 минут на команду. В принципе, действовать так, как и против всех команд.

– Первая встреча. Хороший первый период. Два гола в большинстве. Показалось, что начало было за хозяевами. Согласны? План был терпеть и ждать шанса? Забили в первом же большинстве.

– Начало со стороны было и вправду хорошим, но, как мне показалось, мы смогли довольно-таки быстро взять игру под свой контроль и переломить ход матча. Нет, не было задачи играть терпеливо. У нас план всегда один – играть с позиции силы.

– Что стало определяющим в игре? За счет чего смогли удержать победный счет первого периода 2:0 и заработать сухарь для Василия Кошечкина?

– Считаю, ключевую роль сыграла наша правильная игра. Также отмечу дисциплину, командные взаимодействия и надежную игру Василия.

– Какие впечатления по этой игре? Упорный матч, скользкий счет 2:1 был до самого конца, пока Майе не забил в пустые.

– Считаю, получилась тяжелая игра. Последний матч в поездке, поэтому сил не так много было. Но хорошо, что дотерпели и сыграли строго.

– Чего не хватило, чтобы забить в первом периоде, когда попали в штангу?

– Не знаю. Там все быстро произошло, поэтому действовал по ситуации.

– Как играется с такими габаритными партнерами по тройке как Акользин и Фисенко? Что от вас требуется в первую очередь на льду? Больше креатива?

– Павел и Михаил тоже могут скреативить и отдать тонкую передачу. Требования следующие: играть вместе и не тянуть одеяло на себя, потому что мы работаем на одно дело, – сказал нападающий .