Юров о тройке с Акользиным и Фисенко: «Требования – играть вместе и не тянуть одеяло на себя, потому что мы работаем на одно дело»

Теги Металлург Мг Василий Кошечкин КХЛ Михаил Фисенко Павел Акользин Адмирал Данила Юров Хоккей

Данила Юров высказался после победы над «Адмиралом» (3:1).

– На чем делали акцент при подготовке к «Адмиралу»? Со стороны кажется, что команда более быстрая и игровая на фоне «Амура», который вы обыграли дважды.

 – Не сказал бы, что был какой-то особый план. Что касается акцентов, то от нас требовалось играть в свой хоккей, не делать собственных ошибок и работать все 60 минут на команду. В принципе, действовать так, как и против всех команд.

– Первая встреча. Хороший первый период. Два гола в большинстве. Показалось, что начало было за хозяевами. Согласны? План был терпеть и ждать шанса? Забили в первом же большинстве.

 – Начало со стороны «Адмирала» было и вправду хорошим, но, как мне показалось, мы смогли довольно-таки быстро взять игру под свой контроль и переломить ход матча. Нет, не было задачи играть терпеливо. У нас план всегда один – играть с позиции силы.

– Что стало определяющим в игре? За счет чего смогли удержать победный счет первого периода 2:0 и заработать сухарь для Василия Кошечкина?

 – Считаю, ключевую роль сыграла наша правильная игра. Также отмечу дисциплину, командные взаимодействия и надежную игру Василия.

– Какие впечатления по этой игре? Упорный матч, скользкий счет 2:1 был до самого конца, пока Майе не забил в пустые.

 – Считаю, получилась тяжелая игра. Последний матч в поездке, поэтому сил не так много было. Но хорошо, что дотерпели и сыграли строго.

– Чего не хватило, чтобы забить в первом периоде, когда попали в штангу?

 – Не знаю. Там все быстро произошло, поэтому действовал по ситуации.

– Как играется с такими габаритными партнерами по тройке как Акользин и Фисенко? Что от вас требуется в первую очередь на льду? Больше креатива?

– Павел и Михаил тоже могут скреативить и отдать тонкую передачу. Требования следующие: играть вместе и не тянуть одеяло на себя, потому что мы работаем на одно дело, – сказал нападающий «Металлурга».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные