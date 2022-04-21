«Нэшвилл», «Сан-Хосе», «Коламбус» и «Колорадо» сыграют в Европе в сезоне-2022/23

«Нэшвилл», , «Коламбус» и примут участие в -2022.

В сезоне-2022/23 НХЛ проведет в Европе 4 матча регулярного чемпионата.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге, столице Чехии, 7 и 8 октября.

сыграет с «Колорадо» в Тампере (Финляндия) 4 и 5 ноября.

Команды НХЛ также проведут 2 выставочных матча в Европе. сыграет против «Берна» в Швейцарии 3 октября, «Сан-Хосе» – против «Айсберен Берлин» в Германии 4 октября.

Напомним, в 2020 году НХЛ отложила матчи, которые должны были пройти в Чехии и Финляндии в рамках NHL Global Series. В 2019 году команды лиги играли в Германии, Швейцарии, Чехии и Швеции.