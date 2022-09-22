Буцаев об 1:2 с «Локомотивом»: «Витязь» играет хорошо, структурно, но стал мало забивать»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2).

«К сожалению, мы не смогли сегодня правильно настроиться и оценить всю серьезность и важность игры с этим соперником. В зачет пойдут только отдельные отрезки в первом периоде и третьем, когда уже некуда было отступать.

Мы забиваем мало в последних матчах. Всего два гола, тяжело рассчитывать на победы с такой результативностью. Устали? Нет, все команды находятся в равных условиях. А вот желание забить, желание взять игру на себя и ответственность в завершающей стадии — это уже работа игроков.

Будем поддерживать команду и физически, и морально, производить работу на льду для улучшения показателей. Мы играем хорошо, структурно, но еще раз — команда стала мало забивать. Голы должны забиваться с характером и желанием, чтобы даже соперник это чувствовал», – сказал .