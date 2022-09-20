Буцаев о поражении от «Торпедо» по буллитам: «Витязь» должен был решать исход в основное время»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2 Б).

«Провели хороший матч. Довольны всем, кроме итогового результата. Должны были решать исход встречи в основное время. В каждом периоде были хорошие моменты.

Разумеется, мы разбирали игру «Торпедо», которое так феерично стартовало и показывает действительно красивый хоккей. Конечно, одним из заданий на игру было постараться как можно больше владеть шайбой, лишив ее соперника.

Плохая реализация — это не вопрос к легионерам. Чтобы больше забивать, надо больше брать инициативу на себя. Не искать лишнюю передачу, но и не бросать ради броска. Бросок должен быть сильным и точным», – сказал .