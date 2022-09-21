Знарок – журналистам: «Отвечайте за свои слова. Давайте я буду решать, кто что заработал и кто как сыграл. Еще своими мыслями делиться я должен»

напряженно пообщался с журналистами после поражения от (0:2).

– Чем можно объяснить столь разные две игры со «Спартаком»?

– Первый период неплохо сыграли: были моменты, двигались хорошо. Но второй период был провальным. Но опять же начали играть после 0:2.

– Насколько на игру повлияла отмененная шайба Дмитрия Воронкова в первом периоде?

– Это всегда оказывает влияние на игру. С 1:0 было бы лучше играть, но гол был не засчитал верно.

– Периодически от вас слышим, что у команды есть проблемы с настроем.

– С настроем? Я не говорил.

– После матчей с минским и московским «Динамо» говорили.

– Вы говорите постоянно… Отвечайте за свои слова.

– От игроков слышим периодически и от вас. Почему возникают проблемы с мотивацией?

– Вы, похоже, постоянно спрашиваете у игроков. Что они вам ответили?

– У вас в этом плане есть претензии к игрокам?

– У меня всегда есть претензии к игрокам. Даже в выигранном матче.

– Именно сегодня что не понравилось в игре?

– Полностью второй период. Честно, очень много не понравилось. Если мы сядем сейчас обсуждать, то это будет очень долго.

– В целом от «Ак Барса» ждали больше в этом сезоне, но старт пока нестабильный. С чем это связано?

– Наверное, придираются много друг к другу. Мы думали, что будет хорошо.

– Как оживить игру на старте сезона? Вроде убрали из его звена Кагарлицкого, а он забегал в четвертом звене, момент создал, удаление заработал.

– Это с вашей точки зрения? Вы как тренер тоже знаете?

– Я видел, как он создал момент и заработал удаление.

– Давайте я буду решать, кто что заработал и кто как сыграл. И с вами я этим делиться не буду.

– Так, а как оживить Шипачева на старте сезона?

– Стараемся. Мы от него ждем большего: и мы, и вы.

– Иногда бывает такой прием, что тренеры сажают в запас звездного игрока…

– Вы хотите, чтобы я посадил Шипачева в запас посадил?

– Не было ли у вас такой мысли?

– А, я еще и мыслями своими делиться должен, – заявил главный тренер .