Знарок – журналистам: «Отвечайте за свои слова. Давайте я буду решать, кто что заработал и кто как сыграл. Еще своими мыслями делиться я должен»

Олег Знарок напряженно пообщался с журналистами после поражения от «Спартака» (0:2).
– Чем можно объяснить столь разные две игры со «Спартаком»?
– Первый период неплохо сыграли: были моменты, двигались хорошо. Но второй период был провальным. Но опять же начали играть после 0:2.
– Насколько на игру повлияла отмененная шайба Дмитрия Воронкова в первом периоде?
– Это всегда оказывает влияние на игру. С 1:0 было бы лучше играть, но гол был не засчитал верно.
– Периодически от вас слышим, что у команды есть проблемы с настроем.
– С настроем? Я не говорил.
– После матчей с минским и московским «Динамо» говорили.
– Вы говорите постоянно… Отвечайте за свои слова.
– От игроков слышим периодически и от вас. Почему возникают проблемы с мотивацией?
– Вы, похоже, постоянно спрашиваете у игроков. Что они вам ответили?
– У вас в этом плане есть претензии к игрокам?
– У меня всегда есть претензии к игрокам. Даже в выигранном матче.
– Именно сегодня что не понравилось в игре?
– Полностью второй период. Честно, очень много не понравилось. Если мы сядем сейчас обсуждать, то это будет очень долго.
– В целом от «Ак Барса» ждали больше в этом сезоне, но старт пока нестабильный. С чем это связано?
– Наверное, придираются много друг к другу. Мы думали, что будет хорошо.
– Как оживить игру Вадима Шипачева на старте сезона? Вроде убрали из его звена Кагарлицкого, а он забегал в четвертом звене, момент создал, удаление заработал.
– Это с вашей точки зрения? Вы как тренер тоже знаете?
– Я видел, как он создал момент и заработал удаление.
– Давайте я буду решать, кто что заработал и кто как сыграл. И с вами я этим делиться не буду.
– Так, а как оживить Шипачева на старте сезона?
– Стараемся. Мы от него ждем большего: и мы, и вы.
– Иногда бывает такой прием, что тренеры сажают в запас звездного игрока…
– Вы хотите, чтобы я посадил Шипачева в запас посадил?
– Не было ли у вас такой мысли?
– А, я еще и мыслями своими делиться должен, – заявил главный тренер «Ак Барса».