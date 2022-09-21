Форвард системы «Торонто» Абрамов получил травму спины

Теги травмы Торонто НХЛ Кайл Дубас Джозеф Уолл Тимоти Лильегрен Пьерр Энгвалл Михаил Абрамов Хоккей

Нападающий системы «Торонто» Михаил Абрамов получил травму.

Об этом сообщает журналист Дэвид Альтер со ссылкой на генменеджера «Лифс» Кайла Дубаса.

У 21-летнего Абрамова травма спины. Отмечается, что его нет в лагере клуба НХЛ.

Также сообщается, что вратарь Джозеф Уолл выбыл из-за травмы плеча, нападающий Пьерр Энгвалл – из-за повреждения голеностопа. Повторное обследование Энгвалла состоится 3 октября.

Защитник Тимоти Лильегрен перенес операцию по поводу грыжи и выбыл на 6 недель.

Тренировочный лагерь «Торонто» стартует 22 сентября.

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