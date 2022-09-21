Форвард системы «Торонто» Абрамов получил травму спины

Нападающий системы получил травму.

Об этом сообщает журналист Дэвид Альтер со ссылкой на генменеджера «Лифс» .

У 21-летнего Абрамова травма спины. Отмечается, что его нет в лагере клуба НХЛ.

Также сообщается, что вратарь выбыл из-за травмы плеча, нападающий – из-за повреждения голеностопа. Повторное обследование Энгвалла состоится 3 октября.

Защитник Тимоти Лильегрен перенес операцию по поводу грыжи и выбыл на 6 недель.

Тренировочный лагерь «Торонто» стартует 22 сентября.