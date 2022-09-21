«Бостон» выведет 33-й номер Хары из обращения

выведет из обращения номер Здено Хары.

Об этом сообщает журналист Тай Андерсон со ссылкой на президента «Бостона» .

«Поговорил с Кэмом Нили. В этом нет ничего удивительного, но будет последним игроком «Брюинс», который выступал под 33-м номером.

Пока нет даты, когда свитер будет поднят под своды арены», – написал Андерсон.

Вчера стало известно, что 45-летний словацкий защитник подписал контракт с клубом на один день, чтобы завершить карьеру как представитель «Брюинс».

Хара выступал за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ. С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

В общей сложности словак провел 24 сезона в лиге. Также он играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Вашингтон».

Хара набрал 680 (209+471) очков в 1680 матчах в регулярных чемпионата НХЛ. В плей-офф защитник записал на свой счет 70 (18+52) баллов в 200 играх.