«Бостон» выведет 33-й номер Хары из обращения

«Бостон» выведет из обращения номер Здено Хары.
Об этом сообщает журналист Тай Андерсон со ссылкой на президента «Бостона» Кэма Нили.
«Поговорил с Кэмом Нили. В этом нет ничего удивительного, но Здено Хара будет последним игроком «Брюинс», который выступал под 33-м номером.
Пока нет даты, когда свитер будет поднят под своды арены», – написал Андерсон.
Вчера стало известно, что 45-летний словацкий защитник подписал контракт с клубом на один день, чтобы завершить карьеру как представитель «Брюинс».
Хара выступал за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ. С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.
В общей сложности словак провел 24 сезона в лиге. Также он играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Вашингтон».
Хара набрал 680 (209+471) очков в 1680 матчах в регулярных чемпионата НХЛ. В плей-офф защитник записал на свой счет 70 (18+52) баллов в 200 играх.