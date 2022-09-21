«Бостон» выведет 33-й номер Хары из обращения

Теги Бостон Здено Хара НХЛ Кэм Нили игровая форма Хоккей

«Бостон» выведет из обращения номер Здено Хары.

Об этом сообщает журналист Тай Андерсон со ссылкой на президента «Бостона» Кэма Нили.

«Поговорил с Кэмом Нили. В этом нет ничего удивительного, но Здено Хара будет последним игроком «Брюинс», который выступал под 33-м номером.

Пока нет даты, когда свитер будет поднят под своды арены», – написал Андерсон.

Вчера стало известно, что 45-летний словацкий защитник подписал контракт с клубом на один день, чтобы завершить карьеру как представитель «Брюинс».

Хара выступал за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ. С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

В общей сложности словак провел 24 сезона в лиге. Также он играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Вашингтон».

Хара набрал 680 (209+471) очков в 1680 матчах в регулярных чемпионата НХЛ. В плей-офф защитник записал на свой счет 70 (18+52) баллов в 200 играх.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные