45-летний Хара определится с будущим в сентябре. Он может провести 25-й сезон в НХЛ

45-летний определится со своим будущим в сентябре.

Словацкий защитник станет неограниченно свободным агентом 13 июля.

«Он собирается провести лето со своей семьей. Здено намерен оценить свое физическое состояние, посоветоваться с семьей и принять решение в сентябре», – сказал агент игрока Мэтт Китор.

Хара провел в 24 сезона, сыграв 1680 матчей в регулярных чемпионатах.

В этом сезоне он выступал за (72 игры, 2+12, «+8») и установил рекорд по играм среди защитников, опередив Криса Челиоса.

На его счету 680 (209+471) очков, показатель полезности «+301» и 2085 минуты штрафа. В 200 матчах в плей-офф Хара добавил 70 (18+52) баллов.

Здено также играл за «Оттаву», «Бостон» (был капитаном и выиграл Кубок Стэнли в 2011 году) и «Вашингтон».