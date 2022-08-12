Тренин о драках: «Это само собой происходит. У «Нэшвилла» стиль такой, много играем в тело. Драки с Харой запомнились»

рассказал о том, почему игроки часто дерутся.

– Интересная статистика: «Нэшвилл» – самая «драчливая» команда КХЛ, а вы россиянин, который провел больше всего драк за сезон. Чем бы вы это объяснили?

– Такой у нас стиль игры – физический, сильный. Много играем в тело, чтобы создавать больше пространства для себя и партнеров.

– Для вас важно побеждать в драке?

– Конечно. Чтобы как минимум не прилетело, не травмировался. У меня нет цели драться, это происходит само собой в игре. Эмоции перехлестывают и у меня, и у соперника. Или ты защищаешь партнера, или наоборот.

– заявил о том, что может продолжить карьеру. Можно ждать третьего раунда в вашем противостоянии (первый раунд был в январе 2020 года, второй – в декабре 2021-го, прим. Sports.ru)?

– Я пока не слышал о том, что он продолжает карьеру. Посмотрим. Драки с ним точно запомнились, – сказал форвард «Предаторс».

По данным портала HockeyFights, игроки «Нэшвилла» провели в общей сложности 59 драк в минувшем регулярном чемпионате (Тренин скидывал краги 4 раза), на втором месте «Анахайм» (36), на третьем – «Миннесота» (35).