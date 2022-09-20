ЦСКА, «Трактор» и «Металлург» – лидеры рейтинга детских хоккейных школ, составленного КХЛ

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КХЛ представила рейтинг детских хоккейных школ.

«Построение хоккейной вертикали КХЛ – ВХЛ – МХЛ – ДЮСШ является одной из ключевых задач по развитию всех ступеней российского хоккея. Детско-юношеской спорт – опора, которая помогает развитию, повышению конкурентной среды и росту мастерства игроков во всех лигах.

В связи с этим КХЛ было принято решение о разработке рейтинга для детско-юношеских хоккейных школ и тренеров для того, чтобы в профессиональный хоккей приходили максимально подготовленные молодые хоккеисты.

В сезоне-2021/22 лигой на основе опроса была сформирована первичная база данных КХЛ, содержащая информацию о каждом спортивном учреждении, тренере и времени, которое было затрачено на спортивную подготовку каждого хоккеиста, принимавшего участие в анкетировании.

Для составления рейтинга лучших школ и тренеров были созданы параметры оценки, имеющие свой вес. Все они разбиты на три раздела:

– статистические показатели (как пример, в самом чемпионате – попал ли игрок в топ-50 лучших бомбардиров сезона; и в своей команде – попал ли игрок в топ-5 по показателю +/-);

– дополнительные параметры оценок (является ли игрок обладателем Кубка Гагарина, количество сыгранных матчей в КХЛ (минимум 500), количество воспитанников в чемпионате КХЛ, общее количество лет подготовки воспитанников);

–  выступления на международных соревнованиях (есть ли у игрока медали на Молодежном чемпионате мира, Чемпионате мира и Олимпиаде).

Итоговая оценка школы и тренера определяется путем суммирования результатов каждого параметра.

В расчете оценок параметров используются итоговые данные четырех сезонов, у каждого сезона есть свой вес (100% - текущий сезон; 75 % - предыдущий сезон; 50% – сезон перед предыдущим сезоном; 25% – сезон, завершившийся за два сезона до текущего), то есть если игрок участвовал в одном из четырех сезонов, то его показатели будут учитываться при расчете рейтинга.

По итогам сезона-2021/22 лидерами рейтинга стали школы ЦСКА«Трактора» и «Металлурга». Среди школ, не имеющих клубы КХЛ, в топ-10 попали московские «Белые Медведи» и «Русь», – сообщается на официальном сайте лиги.

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