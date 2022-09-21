Директор «Автомобилиста» о рынке игроков: «Он даже не слабый, а еле-еле живой. После закрытия лагерей в НХЛ кто-то появится, может»

Директор назвал нынешний рынок игроков еле живым.

– Есть шанс, что удастся компенсировать потерю одного из лидеров нападения Алексея Макеева, который из-за тяжелой травмы выбыл до конца чемпионата? Или рынок игроков слабый?

– Я бы сказал иначе – этот рынок даже не слабый, а еле-еле живой. Посмотрим, может, кто-то на нем появится после закрытия тренировочных лагерей в , хотя надежд немного.

А пока рассчитываем на внутренние резервы. У нас хорошая группа молодых игроков в «Горняке», который уверенно выступает в ВХЛ. Мы за ними внимательно следим, – сказал Олег Гросс.