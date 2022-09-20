Генменеджер «Колорадо»: «Маккиннон – один из ведущих игроков НХЛ. Редкое сочетание скорости и мощи делает его хоккеистом этого поколения»

Генеральный менеджер «Колорадо» прокомментировал подписание нового контракта с Нэтаном Маккинноном.
27-летний канадский нападающий продлил соглашение с «Эвеланш» на восемь лет, по которому его средняя годовая зарплата составит 12,6 миллиона долларов.
«Нэтан является одним из ведущих хоккеистов в НХЛ. Поэтому мы хотели подписать с ним долгосрочное соглашение до начала нового сезона.
У него есть редкое сочетание скорости и мощи вкупе с высокой конкурентоспособностью – это делает его игроком этого поколения.
Мы очень рады, что он останется членом этой команды на долгие годы», – заявил Крис Макфарленд.