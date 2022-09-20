Судьи отменили удаление защитника «Сибири» Мерфи после просьбы форварда «Нефтехимика» Порядина

Нападающий «Нефтехимика» признался судьям, что на нем не нарушал правила игрок «Сибири».
Эпизод произошел на 13-й минуте матча Фонбет чемпионата КХЛ, когда нападающий нижнекамской команды Павел Порядин первым успел к шайбе, вброшенной в чужую зону, и стал заходить на вираж.
За ним последовал защитник новосибирцев Тревор Мерфи, после чего форвард оказался на льду.
Судьи зафиксировали нарушение правил и собирались удалить игрока «Сибири».
Но к ним подъехал Порядин и сказал, что упал сам. Рефери в итоге отменили штраф Мерфи.