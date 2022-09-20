Судьи отменили удаление защитника «Сибири» Мерфи после просьбы форварда «Нефтехимика» Порядина

Теги Сибирь Нефтехимик судьи КХЛ Павел Порядин Тревор Мерфи Чемпионат.com Хоккей

Нападающий «Нефтехимика» признался судьям, что на нем не нарушал правила игрок «Сибири».

Эпизод произошел на 13-й минуте матча Фонбет чемпионата КХЛ, когда нападающий нижнекамской команды Павел Порядин первым успел к шайбе, вброшенной в чужую зону, и стал заходить на вираж.

За ним последовал защитник новосибирцев Тревор Мерфи, после чего форвард оказался на льду.

Судьи зафиксировали нарушение правил и собирались удалить игрока «Сибири».

Но к ним подъехал Порядин и сказал, что упал сам. Рефери в итоге отменили штраф Мерфи.

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