Игорь Есмантович: «Федотов служит в рядах вооруженных сил. Руководитель ЦСКА не встречался с Иваном. Никакого контракта не существует»

Теги ЦСКА возможные переходы КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Хоккей

Президент ЦСКА прокомментировал информацию о подписании контракта с Иваном Федотовым.

«Руководитель клуба не встречался с Иваном Федотовым, так как он служит в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно, никакого обсуждения не было, никакого контракта не существует.

Хотелось бы обратиться к журналистам, которые бессовестно и безграмотно пытаются пиариться на этом, и попросить прекратить подобные спекуляции», – сказал Игорь Есмантович.

1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

ЧТО? ЦСКА возвращает Федотова из армии?! Говорят, подписал контракт с клубом. Следим за событиями в нашем онлайне

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