Дмитрий Губерниев: «Агент Федотова – идиот. Они только могут, как колорадские жуки по картошке, ползать и самое вкусное забирать»

поделился мнением о ситуации с .

Ранее появилась информация о том, что Федотов подписал контракт с ЦСКА на 3 года.

1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

«Нормально ли, что Федотову ломают карьеру в ? Не думали ли, что он сам ее поломал? Я до сих пор считаю, что его агент – идиот. Это совершенно очевидно. Они только могут, как колорадские жуки по картошке, ползать и самое вкусное забирать.

История Федотова решалась на протяжении семи лет. Может, надо было с ЦСКА как-то по-доброму расставаться, что не умаляет всей ужасности этой ситуации. Согласитесь, что играть в ЦСКА и приносить пользу родине, будучи вратарем, лучше, чем служба в армии. Я считаю, что такие люди, как Федотов, больше пользы отечеству принесут, занимаясь спортом.

Эта история должна научить многих спортсменов. Сейчас времена трудные. Люди, вместо того, чтобы сидеть и заниматься маниловщиной, должны учиться, поступать, овладевать профессией», – сказал комментатор.

ЧТО? ЦСКА возвращает Федотова из армии?! Говорят, подписал контракт с клубом. Следим за событиями в нашем онлайне