Пи Кей Суббан завершил карьеру. Он провел 834 матча в НХЛ за «Монреаль», «Нэшвилл» и «Нью-Джерси»

33-летний хоккеист объявил о завершении карьеры.

Три последних сезона канадский защитник провел в составе . В межсезонье игрок вышел на рынок свободных агентов, а сейчас решил завершить карьеру.

В прошлом сезоне Суббан набрал 22 (5+17) очка в 77 матчах регулярного чемпионата .

В общей сложности защитник выступал в лиге на протяжении 13 сезонов. Суббан, помимо «Девилс», также играл за и .

На его счету 467 (115+352) очков в 834 матчах в регулярных чемпионатах.

В плей-офф Суббан провел 96 игр и записал в свой актив 62 (18+44) балла.

По итогам сезона-2012/13 Суббан получил приз «Норрис Трофи» – лучшему защитнику чемпионата.