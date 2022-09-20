Пи Кей Суббан завершил карьеру. Он провел 834 матча в НХЛ за «Монреаль», «Нэшвилл» и «Нью-Джерси»

33-летний хоккеист Пи Кей Суббан объявил о завершении карьеры.
Три последних сезона канадский защитник провел в составе «Нью-Джерси». В межсезонье игрок вышел на рынок свободных агентов, а сейчас решил завершить карьеру.
В прошлом сезоне Суббан набрал 22 (5+17) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В общей сложности защитник выступал в лиге на протяжении 13 сезонов. Суббан, помимо «Девилс», также играл за «Монреаль» и «Нэшвилл».
На его счету 467 (115+352) очков в 834 матчах в регулярных чемпионатах.
В плей-офф Суббан провел 96 игр и записал в свой актив 62 (18+44) балла.
По итогам сезона-2012/13 Суббан получил приз «Норрис Трофи» – лучшему защитнику чемпионата.