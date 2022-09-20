Пи Кей Суббан завершил карьеру. Он провел 834 матча в НХЛ за «Монреаль», «Нэшвилл» и «Нью-Джерси»

Теги Нью-Джерси Монреаль Нэшвилл НХЛ Пи Кей Суббан Хоккей

33-летний хоккеист Пи Кей Суббан объявил о завершении карьеры.

Три последних сезона канадский защитник провел в составе «Нью-Джерси». В межсезонье игрок вышел на рынок свободных агентов, а сейчас решил завершить карьеру.

В прошлом сезоне Суббан набрал 22 (5+17) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности защитник выступал в лиге на протяжении 13 сезонов. Суббан, помимо «Девилс», также играл за «Монреаль» и «Нэшвилл».

На его счету 467 (115+352) очков в 834 матчах в регулярных чемпионатах.

В плей-офф Суббан провел 96 игр и записал в свой актив 62 (18+44) балла.

По итогам сезона-2012/13 Суббан получил приз «Норрис Трофи» – лучшему защитнику чемпионата.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные