Есмантович об игре ЦСКА: «На моменте был небольшой синдром чемпионов – тихонечко выходим из этой ситуации»

Теги ЦСКА КХЛ Игорь Есмантович Хоккей

Игорь Есмантович высказался об игре ЦСКА на старте нового сезона. 

«Обсуждали итоги прошлого сезона. Советом директоров было признано удовлетворительное, хорошее качество работы лиги. Отдельно слова благодарности Алексею Морозову.

Было согласовано и выделено определенное количество финансовых ресурсов на будущий год – это касается и детских школ, и страхования хоккеистов.

ЦСКА был в рейтинге выплат на первом месте (по сумме выплат по принципу телеспроса – прим. Sports.ru). Наверное, это правильно – мы выиграли прошлый сезон и, соответственно, получили хорошую сумму денег.

Как оцениваю выступление команды в нынешнем сезоне? Все по плану. Есть определенные выводы, которые сейчас руководство команды и тренерский корпус сделают по сравнению с прошлым сезоном.

На моменте был небольшой синдром чемпионов прошлого года – тихонечко выходим из этой ситуации, отходим от предсезонной подготовки и втягиваемся в сезон», – сообщил президент ЦСКА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные