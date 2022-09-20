КХЛ распределит 448,3 млн рублей между клубами по итогам сезона-2021/22. Больше всех получат «Металлург», ЦСКА, СКА, «Авангард» и «Ак Барс»

КХЛ распределит 448,3 млн рублей между клубами по итогам сезона-2021/22.
Совет директоров КХЛ утвердил распределение выплат по итогам сезона-2021/22 между клубами. Всего будет распределено 448,3 млн рублей.
Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/15.
Рекорд был установлен по итогам сезона-2020/21 – 505,3 млн рублей.
Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав (240,8 млн), а также целевое финансирование детско-юношеских российских клубов КХЛ (207,5 млн).
В прошлом сезоне КХЛ осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 23 страны вещания, включая Россию.
Среди клубов больше всех получат «Металлург» (29,17 млн), ЦСКА (26,22 млн, из них 15,4 млн за победу в розыгрыше Кубка Гагарина, при этом клуб отказался от целевого финансирования детско-юношеских клубов), СКА (22,44 млн), «Авангард» (22,31 млн) и «Ак Барс» (22,04 млн).
Меньше всех получат клубы, не представляющие Россию (на них целевое финансирование ДЮСШ не распространяется) – минское «Динамо» (11,25 млн, это 3-й результат в рейтинге телеспроса), «Барыс» (11,18 млн, 4-е место в рейтинге телеспроса) и «Куньлунь» (5,33 млн).
Среди российских клубов – «Витязь» (16,7 млн).
Данные: официальный сайт КХЛ.