КХЛ распределит 448,3 млн рублей между клубами по итогам сезона-2021/22. Больше всех получат «Металлург», ЦСКА, СКА, «Авангард» и «Ак Барс»

распределит 448,3 млн рублей между клубами по итогам сезона-2021/22.

Совет директоров КХЛ утвердил распределение выплат по итогам сезона-2021/22 между клубами. Всего будет распределено 448,3 млн рублей.

Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/15.

Рекорд был установлен по итогам сезона-2020/21 – 505,3 млн рублей.

Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав (240,8 млн), а также целевое финансирование детско-юношеских российских клубов КХЛ (207,5 млн).

В прошлом сезоне КХЛ осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 23 страны вещания, включая Россию.

Среди клубов больше всех получат (29,17 млн), (26,22 млн, из них 15,4 млн за победу в розыгрыше Кубка Гагарина, при этом клуб отказался от целевого финансирования детско-юношеских клубов), СКА (22,44 млн), (22,31 млн) и (22,04 млн).

Меньше всех получат клубы, не представляющие Россию (на них целевое финансирование ДЮСШ не распространяется) – минское (11,25 млн, это 3-й результат в рейтинге телеспроса), (11,18 млн, 4-е место в рейтинге телеспроса) и (5,33 млн).

Среди российских клубов – (16,7 млн).

Данные: официальный сайт КХЛ.