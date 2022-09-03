Есмантович о ЦСКА: «Состав уравновешенный и стопроцентный, но селекция не прекращается 24/7»

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Президент ЦСКА считает состав команды уравновешенным. 

«Селекционная работа не прекращается 24/7. Ребята должны понимать, что их мастерство зависит от отдачи на льду. Надо вспомнить прошлый год, когда мы «на флажке» взяли в команду Провольнева, Абрамова, Дитца.

В данной ситуации состав у нас уравновешенный и стопроцентный, но как пойдет дальше – для этого есть регламент.

Если будет нужно вместе с тренерским штабом вносить какие-то корректировки, будем их рассматривать и решать», – сказал Игорь Есмантович

Платежка ЦСКА – 891 млн рублей. Больше всех получают Дитц, Григоренко, Мамин и Слепышев – по 70 млн («СЭ»)

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