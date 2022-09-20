Дарья Миронова ушла с «Матч ТВ»: «Фиг бы вы/мы дождались моей работы в паре со Скворцовым и Казанским. Я привыкла делать, а не питаться иллюзиями»

Комментатор и телеведущая Дарья Миронова объявила об уходе с .

«Я приняла нелегкое решение покинуть «Матч ТВ». Эту фразу утащила у Дениса Казанского.

На самом деле оно созрело давно, но я сдерживала свои порывы благодаря болельщикам и хоккею. Я привязана к вам, пусть и не знаю многих лично. Это не просто работа – это образ жизни, частичка сердца. Хоккей – наш маленький мир, в котором мы не приемлем пассажиров (но они есть, я не про хоккеистов и тренеров).

Я благодарна зрителям и слушателям У нас с вами невероятная связь, вы позволяете передавать энергию и жизнь спорта, заряжаете и поддерживаете в самые приятные и сложные моменты.

Приехав в Россию перед Олимпиадой-2014, я верила в то, что смогу что-то изменить в российском спорте. Я выросла благодаря людям, позволившим тянуться и расти рядом с ними. Спасибо моему Юрию Альбертовичу [Розанову], который сам озвучил мысль («Даш, ну а кто, если не ты?! Тебе надо»), сам позвал в эфир.

Желаю каждому встретить такого человека, который подтолкнет, расправит парус и станет маяком. В копилке комментатора (именно комментатора) – мужской ЧМ в паре с невероятным Юрием Альбертовичем, чемпионат и плей-офф ЖХЛ, целый один матч плей-офф КХЛ, русскоязычная версия НХЛ ТВ.

Замечательно было бы поработать в паре с и Денисом Казанским! Но фиг бы вы/мы такого дождались, поэтому я пошла дальше. Я привыкла делать, а не питаться иллюзиями. Люди, которые пригласили меня на «Матч ТВ» и КХЛ ТВ конкретно на роль sideline комментатора с расчетом на то, что я вырасту в полноценного комментатора ( и Таш Саркисян) уже давно там не работают.

Так что моя Наташка Кларк – снова одна и единственная будет на высоком уровне тащить.

Я ни в коем случае не ухожу из спорта, не прощаюсь, лишь отвечаю на вопрос о моем отсутствии в эфирах вышеупомянутого канала. Я не знаю, почему и как так выходит, но я даже дистанционно освещаю КХЛ больше, чем те, кто должен это делать. Если на КХЛ ТВ вдруг появится вакансия креативного продюсера, напишите, пожалуйста. Генератор идей работает 24/7» – написала Миронова в соцсети.