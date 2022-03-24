Дарья Миронова: «От коллег слышу оценку – комментарий женщиной большого матча отечественного чемпионата сродни высадке женщины на Луне»

Теги Авангард Металлург Мг Андрей Николишин телевидение КХЛ Кубок Гагарина Роман Скворцов Дарья Миронова Хоккей

Дарья Миронова поделилась эмоциями после работы комментатором на матче «Авангарда» и «Металлурга».

– Нил Армстронг после прогулки по Луне сказал: «Маленький шаг для человека, большой для человечества». Можно твой дебют рассматривать в эпичных масштабах как некий переворот сознания болельщиков?

– От своих коллег, которые понимают техническую сторону, слышу такую оценку. Что комментарий женщиной большого матча отечественного чемпионата сродни высадке женщины на Луне.

Понимаю, о чем они говорят с точки зрения самого факта, но для себя пока не готова принять случившееся в подобных категориях. Для меня было важно максимально качественно отработать.

– Читала комментарии в хоккейных соцсетях после эфира?

– Если честно, мне вообще все равно. Вот сейчас такое душевное состояние. Концентрацию надо держать, не растрачивать на эмоции, поэтому специально не стала мониторить соцсети и сайты. Главное, что отработала.

Не собираюсь концентрироваться ни на похвале, ни на критике. Получила фидбэк от коллег, от начальства, от КХЛ. Спасибо лиге за такой шанс!

Еще проговорила технические моменты с продюсером и звукорежиссером. Вот все, что сейчас волнует. Мне Андрей Николишин написал такие теплые слова, и вот они для меня реально вау.

Роман Скворцов сказал мне: «Ты теперь художник, а художника обидеть может каждый». Вот оценки коллег я распечатаю и где-нибудь у себя в уголке повешу.

– Много отзывов болельщиков о чрезмерной эмоциональности. Ты в эфире была в образе, актерствовала или была собой?

– Когда в чашу выходила, то ругала себя, что в последние месяцы смотрела и слушала слишком много североамериканских хоккейных комментаторов. У них эмоциональность всегда была выше. Боялась, что невольно начну копировать манеру.

Но на деле получилось абсолютно натурально. Сыграть какой-то образ я бы точно не смогла, самой бы игру пережить.

Просто вспоминала совет Владимира Гучека, единственного из коллег, с кем говорила перед игрой: «Забей на все, просто проживи этот матч и получи удовольствие». Конечно, меня колбасило, конечно, потребовалось время подстроиться, но удовольствие я получила, – сказала Миронова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные