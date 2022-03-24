Дарья Миронова: «От коллег слышу оценку – комментарий женщиной большого матча отечественного чемпионата сродни высадке женщины на Луне»

поделилась эмоциями после работы комментатором на матче и .

– Нил Армстронг после прогулки по Луне сказал: «Маленький шаг для человека, большой для человечества». Можно твой дебют рассматривать в эпичных масштабах как некий переворот сознания болельщиков?

– От своих коллег, которые понимают техническую сторону, слышу такую оценку. Что комментарий женщиной большого матча отечественного чемпионата сродни высадке женщины на Луне.

Понимаю, о чем они говорят с точки зрения самого факта, но для себя пока не готова принять случившееся в подобных категориях. Для меня было важно максимально качественно отработать.

– Читала комментарии в хоккейных соцсетях после эфира?

– Если честно, мне вообще все равно. Вот сейчас такое душевное состояние. Концентрацию надо держать, не растрачивать на эмоции, поэтому специально не стала мониторить соцсети и сайты. Главное, что отработала.

Не собираюсь концентрироваться ни на похвале, ни на критике. Получила фидбэк от коллег, от начальства, от . Спасибо лиге за такой шанс!

Еще проговорила технические моменты с продюсером и звукорежиссером. Вот все, что сейчас волнует. Мне Андрей Николишин написал такие теплые слова, и вот они для меня реально вау.

сказал мне: «Ты теперь художник, а художника обидеть может каждый». Вот оценки коллег я распечатаю и где-нибудь у себя в уголке повешу.

– Много отзывов болельщиков о чрезмерной эмоциональности. Ты в эфире была в образе, актерствовала или была собой?

– Когда в чашу выходила, то ругала себя, что в последние месяцы смотрела и слушала слишком много североамериканских хоккейных комментаторов. У них эмоциональность всегда была выше. Боялась, что невольно начну копировать манеру.

Но на деле получилось абсолютно натурально. Сыграть какой-то образ я бы точно не смогла, самой бы игру пережить.

Просто вспоминала совет Владимира Гучека, единственного из коллег, с кем говорила перед игрой: «Забей на все, просто проживи этот матч и получи удовольствие». Конечно, меня колбасило, конечно, потребовалось время подстроиться, но удовольствие я получила, – сказала Миронова.