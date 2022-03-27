Дарью Миронову пригласили на комментаторскую стажировку в клуб в США

сообщила о приглашении на комментаторскую стажировку в США.

Корреспондентка прокомментировала третий матч серии плей-офф КХЛ между и .

«P.S. История написана. Еще никогда я не чувствовала себя настолько уверенно и гармонично с собой, как во вторник. Умиротворение, удовлетворение и радость после репортажа.

Спасибо КХЛ и КХЛ ТВ за эту возможность на долгом пути самореализации. Благодарна Вселенной и каждому человеку, который вел дитя за ручку на свет.

Да, люди, окружающие меня на работе, дома, слушатели (еще со «Спорт ФМ»), зрители понимают, что для шага вперед , в такое интересное и неизведанное, прежде всего необходимо мужество.

Спасибо за поддержку моим дорогим коллегам и тем, кто зарабатывает на заголовках (злится, делая меня популярнее). Как написал Роман Скворцов: «Пошла и сделала. Разговоров море, положись на свои ощущения, сама кайфанула – продолжай!». Да, я кайфанула.

Дмитрий Федоров выбрал самое правильное время! Невозможно подготовиться, хотя готовишься годами! Главное – в голове и сердце! А я просто хотела поработать, понять, ощутить

P.S. Ага, я выстроила вакуум. До меня доходят только знаки поддержки (кстати, от очень крутых людей, включая игроков, которые также писали свою историю в КХЛ). Но ведь мне другого, чужого и не нужно. Были возмущения о том, что не предупредила заранее.

А для тех, кто переживает и пишет о каком-то хейте, спешу обрадовать: я не в курсе! У меня нет ни интереса, ни времени посещать форумы злыдней! Для роста и обзора моего дебюта есть профи!

Всегда будут довольные и не очень. Не все умеют радоваться за себя и других, получать удовольствие и идти против течения! Это нормально!

Мечтайте, дерзайте, развивайтесь! Возможно и вас поддержат Андрей Николишин, Алексей Кудашов, Найджел Доус. Голдобину отдельная благодарность за хет-трик!

Кстати, и передайте, плиз, недовольным, что меня пригласили на комментаторскую стажировку в хоккейный клуб в США», – написала Миронова.