Гросс об «Автомобилисте» и 1-м месте на Востоке: «Неплохому старту порадовались – и забыли. Первые выводы можно делать лишь в конце зимы»

высказался о текущем лидерстве на Востоке.

– Домашнюю серию из четырех матчей «Автомобилист» завершил со стопроцентным результатом и с 13 очками, набранными в восьми матчах, уверенно возглавил таблицу Востока. Такой старт в чемпионате – для вас сюрприз?

– Будет смешно давать какие-то оценки, когда впереди еще шесть десятков матчей регулярного чемпионата плюс плей-офф. У руководства клуба есть полное понимание того, что сделан только первый и самый маленький шаг. Дальше с каждым матчем будет все интереснее и все сложнее.

– Что вам нравится и что не нравится в игре «Автомобилиста» образца сентября-2022?

– Игроки стараются выполнять игровое задание тренерского штаба, притираются, постепенно выходят на свой уровень. Это обнадеживающий сигнал на будущее.

– Удивлены, что слабо начали сезон некоторые ваши главные конкуренты – Омск, Уфа, Челябинск?

– По сторонам и назад вообще не оглядываемся. Нас ждет беспрецедентный сезон, учитывая предсезонные игры, кому-то придется провести под сто матчей. В такой ситуации первые выводы можно будет делать лишь в конце зимы, а самые главные – в конце весны.

Поэтому неплохому старту мы порадовались – и забыли. Все самое сложное – впереди, – сказал спортивный директор клуба из Екатеринбурга.