Стась об 1:3 с «Авангардом»: «Трактору» не хватает первого гола, который поможет поверить в свои силы»

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Андрей Стась высказался после поражения «Трактора» от «Авангарда» (1:3).

«На любую игру мы выходим с планом победить. Спасибо болельщикам за отличную поддержку, но, к сожалению, мы сегодня проиграли. Думаю, игра в неравных составах решила исход матча. Нам надо больше атаковать, бросать, делать трафик перед воротами – и тогда шайба зайдет.

750-й матч в КХЛ? Узнал перед игрой. Конечно, хотелось обыграть свою бывшую команду. Но получилось так, как получилось. Надеюсь, следующий матч будет более успешным.

Я бы не сказал, что «Трактору» не хватает эмоций. Все ребята заряжены на все сто процентов. Не хватает первого гола, который даст глоток свежего воздуха и поможет поверить в свои силы», – сказал нападающий «Трактора».

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