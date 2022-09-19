Гатиятулин после 1:3 от «Авангарда»: «Трактор» в атаке сыграл не так, как хотелось. Не было остроты»

прокомментировал поражение от со счетом 1:3.

– Готовились к матчу, понимали, в какой хоккей играет соперник. Сильная сторона «Авангарда» – это атака. Недостаточно хорошо выходили из зоны.

Было много потерь в средней зоне и при выходе из зоны. Конечно, в зоне атаки сыграли на так, как хотелось бы. Не было остроты. Разберем матч и будем готовиться к следующей игре.

– За первые тридцать минут «Трактор» нанес всего четыре броска в створ ворот. Почему так мало?

– Где-то стали больше игру на себя брать. Соперник в обороне играет плотно. Нужно было больше через защитников действовать, чтобы от них было больше угрозы. Желание забить гол мешало думать.

– В очередной раз проигран второй период.

– Получили ненужные удаления и неправильно сыграли в меньшинстве. Разбирали игру соперника в большинстве.

Неправильные действия привели к пропущенным шайбам. Вопрос игровой дисциплины. Над этим работаем, – сказал главный тренер .

За весь матч челябинские хоккеисты нанесли всего 14 бросков в створ ворот соперника.

«Трактор» жестко потроллил осужденного легионера «Авангарда» перед матчем – в итоге он набрал 1+1, а Челябинск проиграл