Гатиятулин после 1:3 от «Авангарда»: «Трактор» в атаке сыграл не так, как хотелось. Не было остроты»

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Авангарда» со счетом 1:3.
– Готовились к матчу, понимали, в какой хоккей играет соперник. Сильная сторона «Авангарда» – это атака. Недостаточно хорошо выходили из зоны.
Было много потерь в средней зоне и при выходе из зоны. Конечно, в зоне атаки сыграли на так, как хотелось бы. Не было остроты. Разберем матч и будем готовиться к следующей игре.
– За первые тридцать минут «Трактор» нанес всего четыре броска в створ ворот. Почему так мало?
– Где-то стали больше игру на себя брать. Соперник в обороне играет плотно. Нужно было больше через защитников действовать, чтобы от них было больше угрозы. Желание забить гол мешало думать.
– В очередной раз проигран второй период.
– Получили ненужные удаления и неправильно сыграли в меньшинстве. Разбирали игру соперника в большинстве.
Неправильные действия привели к пропущенным шайбам. Вопрос игровой дисциплины. Над этим работаем, – сказал главный тренер «Трактора».
За весь матч челябинские хоккеисты нанесли всего 14 бросков в створ ворот соперника.
«Трактор» жестко потроллил осужденного легионера «Авангарда» перед матчем – в итоге он набрал 1+1, а Челябинск проиграл