Хмелевски после 2:0 с «Амуром»: «Хорошо, что выиграли. Пора уже было»

оценил победу «Салавата Юлаева» над «Амуром» (2:0).

– Хорошо, что выиграли. Пора уже было (уфимцы прервали 3-матчевую серию поражений – прим. Sports.ru). Правильно играли. Конечно, были моменты, над которыми надо работать. Но все по порядку.

– Как вам удается восстанавливаться на Дальнем Востоке?

– Это нелегко. Разница во времени, нужно восстанавливаться быстрее. Все по-другому. Я не думаю об этом, просто живу моментом.

– У вас очень часто разные партнеры. Как это влияет на игру?

– Мы иногда меняемся, чтобы найти правильное звено. Сейчас работаем хорошо. Кулемин и Дроздов грамотно играют, мы выигрываем борьбу.

– Вы специально бросали в моменте со второй шайбой так, чтобы Кулемин мог добить?

– Не думал о добивании. Просто бросил в створ ворот, чтобы усложнить ситуацию, – сказал нападающий .