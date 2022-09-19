Депутат Пирог: «Кубок мира – это проект НХЛ. Овечкин, Малкин, Сергачев, Василевский, Ничушкин не только приносят результат, но и делают кассу»

Депутат Дмитрий Пирог прокомментировал возможное участие сборной России на Кубке мира в 2024 году.

«Пока речь идет о возможном участии сборной России по хоккею в Кубке мира 2024 года, окончательное решение будет озвучено ближе к дате проведения соревнований.

Но уже известно, что сейчас в Национальной хоккейной лиге склоняются к тому, чтобы пригласить россиян в нейтральном статусе.

– это проект НХЛ, профессиональной ассоциации.

Естественно, что лига напрямую заинтересована в том, чтобы в этом престижном турнире сыграли ведущие российские хоккеисты, звезды – Овечкин, Малкин, Сергачев, Василевский, Ничушкин... Все эти ребята лидеры в своих клубах.

Они приносят не только результат, но и делают кассу.

Для профессиональной лиги это очень важная сторона дела», – сказал первый зампред комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

Если Россия сыграет на Кубке мира-2024 – это будет единственный топ-турнир для русского спорта и последний для нынешних звезд НХЛ