Депутат Пирог: «Кубок мира – это проект НХЛ. Овечкин, Малкин, Сергачев, Василевский, Ничушкин не только приносят результат, но и делают кассу»

Депутат Дмитрий Пирог прокомментировал возможное участие сборной России на Кубке мира в 2024 году.
«Пока речь идет о возможном участии сборной России по хоккею в Кубке мира 2024 года, окончательное решение будет озвучено ближе к дате проведения соревнований.
Но уже известно, что сейчас в Национальной хоккейной лиге склоняются к тому, чтобы пригласить россиян в нейтральном статусе.
Кубок мира – это проект НХЛ, профессиональной ассоциации.
Естественно, что лига напрямую заинтересована в том, чтобы в этом престижном турнире сыграли ведущие российские хоккеисты, звезды НХЛ – Овечкин, Малкин, Сергачев, Василевский, Ничушкин... Все эти ребята лидеры в своих клубах.
Они приносят не только результат, но и делают кассу.
Для профессиональной лиги это очень важная сторона дела», – сказал первый зампред комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.
Если Россия сыграет на Кубке мира-2024 – это будет единственный топ-турнир для русского спорта и последний для нынешних звезд НХЛ