Плющев о Кубке мира: «Россия получит приглашение, думаю. За океаном хотят, чтобы были представлены все гранды мирового хоккея»

считает, что сборная России получит приглашение сыграть на Кубке мира.

– Верите ли вы, что Кубок мира, который запланирован на 2024 год, пройдет с учетом сборной России?

– Судя по тем высказываниям, которые сейчас звучат за океаном, думаю, мы получим приглашение. Они хотят, чтобы на этом турнире были представлены все гранды мирового хоккея.

Вот сейчас на молодежном чемпионате мира в Канаде комментаторы достаточно уважительно, с ностальгией вспоминали наших ребят. И говорили, что сожалеют, что российской сборной нет на этом турнире и ее место заняла Латвия. Ведь Россия – Канада – это ягодка на любом чемпионате мира, на какой бы стадии стадии соперники ни встречались.

Думаю, мы получим это приглашение, другой вопрос – сумеем ли быть готовыми показать тот хоккей, который от нас ждут все – в том числе и за рубежом. Ведь игроки, выступающие в , – приблизительно одинаковые, хотя выбор широкий. А нашим заокеанским звездам будет трудно определять игру.

И Овечкину, и Малкину в 2024 году исполнится уже прилично лет. А судя по тому, что в число 20 лучших защитников не попал ни один представитель России, то проблемы могут возникнуть. Тем более что представители КХЛ этого амплуа демонстрируют немного старомодный хоккей, по старой схеме: «Отобрал, отдал, закрылся». Сейчас в мире совсем другие требования – и по игре в обороне, и в атаке, – сказал заслуженный тренер России.