Скабелка о 2:0 с «Сибирью»: «Первая в сезоне командная победа «Барыса». Подтянули моменты, связанные с обороной»

Главный тренер подвел итоги матча с «Сибирью» (2:0).

«Хороший матч, хорошая атмосфера, спасибо болельщикам за поддержку. Бояркин здорово сегодня сыграл, но и команда хорошо действовала. Вратарь помог команде, а команда — вратарю.

В целом это была командная победа, трудовая. Первая в этом сезоне именно командная победа. Нам удалось подтянуть моменты, связанные с игрой в обороне. Сегодня мы блокировали достаточно много бросков и имели хорошие шансы в атаке.

Согласен с тем, что Ногьер органично вошел в игру, спокоен, рассудителен и может взять на себя инициативу.

Почему Вей сегодня не забил? Забьет в следующем матче», – сказал .