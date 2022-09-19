Скабелка о 2:0 с «Сибирью»: «Первая в сезоне командная победа «Барыса». Подтянули моменты, связанные с обороной»

Теги Сибирь Андрей Скабелка КХЛ Барыс Хоккей

Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Сибирью» (2:0).

«Хороший матч, хорошая атмосфера, спасибо болельщикам за поддержку. Бояркин здорово сегодня сыграл, но и команда хорошо действовала. Вратарь помог команде, а команда — вратарю.

В целом это была командная победа, трудовая. Первая в этом сезоне именно командная победа. Нам удалось подтянуть моменты, связанные с игрой в обороне. Сегодня мы блокировали достаточно много бросков и имели хорошие шансы в атаке.

Согласен с тем, что Ногьер органично вошел в игру, спокоен, рассудителен и может взять на себя инициативу.

Почему Вей сегодня не забил? Забьет в следующем матче», – сказал Андрей Скабелка.

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