Мартемьянов о 0:2 от «Барыса»: «Проспали первый период, начали невнятно очень. Спохватились, но было поздновато»

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Андрей Мартемьянов подвел итоги матча против «Барыса» (0:2).

«Проспали первый период, начали невнятно очень. «Барыс» молодцы, забили нам два быстрых гола. Спохватились, но было поздновато.

Соперник прилично сыграл в обороне и ловил постоянно нас на контратаках. Мы не смогли, к сожалению, взломать оборону, где-то доесть на пятаке. Шли до конца, но где-то не хватило мастерства и дерзости.

Почему не сменили вратаря на шестого полевого? По команде было видно, что желание есть, но все было на тоненького, и шансы были минимальны», – сказал главный тренер «Сибири».

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