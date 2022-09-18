Борис Миронов: «Любой вопрос про судейство – это уже провокация»

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Борис Миронов ответил на вопрос про судейство после матча против «Ак Барса» (1:4).

«Любой вопрос про судейство – это уже провокация. Поэтому что я могу сделать? Главный судья удалил. Я могу отменить решение?

Как понять, что фол, а что – нет? Это судье такой вопрос задать надо, а не мне. Да, нам показывали перед сезоном. Зацепы, блокировки. Это надо у судей спрашивать. Они вам все объяснят», – сказал главный тренер «Спартака».

Миронов об удалениях: «Будем штрафовать. Меньшинство сыграло хорошо с «Ак Барсом», но нельзя же так выезжать в каждой игре»

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