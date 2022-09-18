Миронов об удалениях: «Будем штрафовать. Меньшинство сыграло хорошо с «Ак Барсом», но нельзя же так выезжать в каждой игре»

подвел итоги матча с (1:4).

«На пятачке был проходной двор? Понятно, что ошибки были, есть и будут. Большие, габаритные, хорошие нападающие «проминали» наших не таких габаритных защитников. В таких матчах они учатся. Завтра переговорю с ними.

Начали хорошо, но потом потеряли инициативу. А во втором [периоде] начались удаления. Поговорили с тренерским штабом – наверное, будем начинать штрафовать. Результата добьемся, выиграем в матче – и опять пойдут удаления. Это, конечно, безобразие.

Меньшинство сегодня сыграло хорошо. Но нельзя же так выезжать в каждой встрече. Будем серьезно разговаривать. Будем штрафовать», – сказал главный тренер .