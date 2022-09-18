Зарипов о своей игре: «Были сменки, где чувствовалась несвежесть. Но хорошее восстановление и правильное дыхание помогают опять идти в бой»

Данис Зарипов высказался после победы над «Спартаком» (4:1).
– Все очень рады, что вы вернулись в состав.
– Главное, что вы рады. Надеюсь, это я придал такую уверенность команде, сегодня мы именно уверенно победили. Будем продолжать дальше, посмотрим, насколько будет хватать сил и энергии, будем действовать по ситуации. Желание играть есть, здоровье позволяет – идем вперед.
– Как оцениваете свои физические кондиции?
– Пока две игры прошли нормально, посмотрим. Были, конечно, сменки, где чувствовалась несвежесть. Но хорошее восстановление и правильное дыхание помогают опять идти в бой.
– Вы обсуждали с тренерским штабом, сколько матчей способны сыграть?
– Вы хотите все сразу узнать, а я не знаю, посмотрим по ситуации и самочувствию. Хотелось бы сыграть все матчи, хоккеисты ведь все голодные до игр и до очков.
– Во втором периоде у вас была длинная дискуссия с главным тренером. Были претензии?
– Наверное, вы сами должны догадаться, о чем была речь после нашего очередного неудачного большинства.
– Вадим Шипачев говорил, что при необходимости пойдете куда-то схемки рисовать.
– Пока не приглашал, времени еще не было, наверное. Но в раздевалке дискуссия продолжается ежедневно, мы смотрим моменты, обсуждаем их, все высказывают варианты. Ищем, ищем возможность. Думаю, одна-два залетит, и все уверенно пойдет, – сказал нападающий «Ак Барса».