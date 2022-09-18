Зарипов о своей игре: «Были сменки, где чувствовалась несвежесть. Но хорошее восстановление и правильное дыхание помогают опять идти в бой»

высказался после победы над (4:1).

– Все очень рады, что вы вернулись в состав.

– Главное, что вы рады. Надеюсь, это я придал такую уверенность команде, сегодня мы именно уверенно победили. Будем продолжать дальше, посмотрим, насколько будет хватать сил и энергии, будем действовать по ситуации. Желание играть есть, здоровье позволяет – идем вперед.

– Как оцениваете свои физические кондиции?

– Пока две игры прошли нормально, посмотрим. Были, конечно, сменки, где чувствовалась несвежесть. Но хорошее восстановление и правильное дыхание помогают опять идти в бой.

– Вы обсуждали с тренерским штабом, сколько матчей способны сыграть?

– Вы хотите все сразу узнать, а я не знаю, посмотрим по ситуации и самочувствию. Хотелось бы сыграть все матчи, хоккеисты ведь все голодные до игр и до очков.

– Во втором периоде у вас была длинная дискуссия с главным тренером. Были претензии?

– Наверное, вы сами должны догадаться, о чем была речь после нашего очередного неудачного большинства.

– Вадим Шипачев говорил, что при необходимости пойдете куда-то схемки рисовать.

– Пока не приглашал, времени еще не было, наверное. Но в раздевалке дискуссия продолжается ежедневно, мы смотрим моменты, обсуждаем их, все высказывают варианты. Ищем, ищем возможность. Думаю, одна-два залетит, и все уверенно пойдет, – сказал нападающий .