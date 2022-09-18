высказался о своем будущем.

Срок действующего соглашения игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Я думаю о еще трех годах, а затем посмотрю, что произойдет. Я знаю, что если буду заглядывать дальше этого срока, это не принесет мне никакой пользы.

Я знаю, что хочу продолжать играть на высоком уровне.

Я много играл в хоккей. Это то, что требует больших усилий. Вы должны заниматься своим телом, многое нужно сделать правильно, чтобы играть в более старшем возрасте. Так что, да, я думаю, что три года – это моя цель», – сказал капитан .